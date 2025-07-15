Доступнее «китайцев»: просторный автомобиль надежного бренда продают в РФ

В РФ в продаже появились компактвэны Volkswagen Touran по цене от 3,05 млн рублей

По параллельному импорту в Россию продолжают поставлять новые компактвэны Volkswagen Touran по цене от 3,05 млн рублей.

Модели, покинувшие российский рынок в 2015 году, сейчас доступны лишь в трех городах: Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.

В Воронеже и Ростове данный автомобиль предлагает одна и та же компания, и цены на экземпляры 2024 года варьируются от 3 049 000 до 3 249 000 рублей без учета скидок.

Комплектация автомобиля за 3 049 000 рублей не указана, но модели за 3 099 000 и 3 249 000 рублей, доступные в этих городах, представлены в версии Comfort. В эту комплектацию входят галогеновые фары, кожаная отделка сидений, датчики давления в шинах, парктроник с камерой, подушки безопасности, декоративное освещение, кондиционер, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые диски и зимние опции, такие как обогрев зеркал и заднего стекла.

Volkswagen Touran

В Самаре новый Volkswagen Touran доступен для заказа, но его цена достигает 6 400 000 рублей. Местная компания предлагает модель 2025 года с тканевым салоном, более современным рулем и климат-контролем вместо обычного кондиционера.

Интерьер Volkswagen Touran

Все компактвэны оснащены 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра и 7-ступенчатой коробкой DSG. Заказной Touran имеет 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который также работает в паре с роботизированной коробкой передач.

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Источник: «Автоновости дня»