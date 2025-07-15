#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый автомобильный бренд Aion появится в России
15 июля
Новый автомобильный бренд Aion появится в России
Компания GAC планирует вывести на российский...
Интерьер Toyota Corolla Cross
15 июля
2 л, 169 л.с.: надежный японский кроссовер продают в России дешевле 2 млн рублей
В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota...
Как изменились цены автомобилей Geely с начала года
15 июля
Как изменились цены автомобилей Geely с начала года
Бренд Geely в России снизил цены на шесть...

Доступнее «китайцев»: просторный автомобиль надежного бренда продают в РФ

В РФ в продаже появились компактвэны Volkswagen Touran по цене от 3,05 млн рублей

По параллельному импорту в Россию продолжают поставлять новые компактвэны Volkswagen Touran по цене от 3,05 млн рублей.

Рекомендуем
На смену RAV4: сравнили интересные новинки из Китая

Модели, покинувшие российский рынок в 2015 году, сейчас доступны лишь в трех городах: Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.

В Воронеже и Ростове данный автомобиль предлагает одна и та же компания, и цены на экземпляры 2024 года варьируются от 3 049 000 до 3 249 000 рублей без учета скидок.

Комплектация автомобиля за 3 049 000 рублей не указана, но модели за 3 099 000 и 3 249 000 рублей, доступные в этих городах, представлены в версии Comfort. В эту комплектацию входят галогеновые фары, кожаная отделка сидений, датчики давления в шинах, парктроник с камерой, подушки безопасности, декоративное освещение, кондиционер, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые диски и зимние опции, такие как обогрев зеркал и заднего стекла.

Volkswagen Touran
Volkswagen Touran

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В Самаре новый Volkswagen Touran доступен для заказа, но его цена достигает 6 400 000 рублей. Местная компания предлагает модель 2025 года с тканевым салоном, более современным рулем и климат-контролем вместо обычного кондиционера.

Интерьер Volkswagen Touran
Интерьер Volkswagen Touran

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Все компактвэны оснащены 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра и 7-ступенчатой коробкой DSG. Заказной Touran имеет 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который также работает в паре с роботизированной коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 2
15.07.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Touran

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв