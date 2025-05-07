Просторный и хорошо оснащенный семейный минивэн продают в России по адекватной цене

Volkswagen Touran появился у дилеров в Воронеже и Ростове за 3,3 млн рублей

Компактвэны часто недооценены на рынке, но их по-прежнему привозят в Россию. Один из примеров – Volkswagen Touran, который доступен у дилеров в Воронеже и Ростове-на-Дону по цене 3 299 000 рублей.

В объявлениях отмечается, что автомобили имеют хорошую комплектацию: кожаный салон с атмосферной подсветкой, четыре подушки безопасности, датчики давления в шинах, крепления ISOFIX для детских кресел и камеру заднего вида с парктроником.

Volkswagen Touran

Комплектация включает также мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, кондиционер и обогрев зеркал и стекла. Автомобили оснащены 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом DSG и передним приводом.

По сравнению с семиместными кроссоверами китайских брендов, цены на эти компактвэны выглядят сопоставимо. Например, кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, Geely Okavango – 3 692 990 рублей, а на Changan CS95 New начинаются с 4 179 900 рублей в 2023 году.

Интерьер Volkswagen Touran

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Источник: Автоновости дня