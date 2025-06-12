В Россию привезли отличный автомобиль с просторным салоном для большой семьи

Новый семиместный Volkswagen Touran появился в России по цене от 3,3 млн рублей

На российском автомобильном рынке, несмотря на разнообразие китайских моделей, пока нет компактвэнов – доступных семиместных минивэнов.

В ответ на эту нехватку благодаря параллельному импорту появился новый Volkswagen Touran. В данный момент в продаже находятся лишь два экземпляра с ценами 3 299 000 и 3 499 000 рублей.

Первый Volkswagen Touran, предлагаемый за 3 299 000 рублей, имеет хорошую комплектацию для своего класса, включая такие функции, как датчики давления в шинах, четыре подушки безопасности, крепления ISOFIX, камеру заднего вида с парктроником и кожаный интерьер с декоративной подсветкой.

Volkswagen Touran

Также в автомобиле установлены кондиционер, обогрев зеркал и стекол, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и четыре динамика, складные столики на передних сиденьях, защита картера и 16-дюймовые литые диски. Фары предлагаются только галогеновые.

В то же время, официально представленные на российском рынке семиместные кроссоверы китайских марок обычно стоят дороже. Например, у Chery Tiggo 8 Pro Max цены начинаются от 3 370 000 рублей, у Geely Okavango – от 3 692 990 рублей, а обновлённый Changan CS95 New стартует с 4 179 900 рублей.

Интерьер Volkswagen Touran

Второй Volkswagen Touran за 3 499 000 рублей предлагается в Ростове-на-Дону и обладает теми же характеристиками, что и первый. Оба автомобиля оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG с передним приводом.

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Источник: Автоновости дня