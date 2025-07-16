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Названы самые популярные новые седаны на российском рынке с доступными ценами

«Газпромбанк Автолизинг» составил топ-10 популярных седанов стоимостью до ₽2 млн

Специалисты «Газпромбанк Автолизинг» проанализировали спрос на иностранные седаны в первой половине 2025 года. Благодаря существенным скидкам дистрибьюторы смогли представить рынку десять моделей по цене ниже 2 млн рублей, что способствовало реализации 14,1 тыс. автомобилей.

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Средняя цена нового автомобиля превышает 3 млн рублей, и более доступные модели, сохраняющие гарантию, привлекают покупателей. На рынке по-прежнему доминируют автомобили Lada, среди которых Vesta и Granta – их продажи составили 58,2 тыс. машин, что на 46% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года. Тем не менее, для интересующихся иностранными автомобилями остается широкий выбор в сопоставимом ценовом сегменте.

Lada Vesta
Lada Vesta

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Например, Changan Alsvin продается от 1,35 млн рублей, хотя год назад его цена начиналась с 1,6 миллиона. Однако даже с такой привлекательной ценой популярность модели снизилась: за полгода продано только 1,1 тыс. автомобилей (-70% по сравнению с 2024 годом), половина из которых – корпоративные продажи, существенно упавшие из-за высоких процентных ставок.

Changan Alsvin
Changan Alsvin

BAIC U5 Plus, производимый на «Автоторе», считается более комфортным вариантом, но высокая цена долгое время оставалась помехой. Снижение цены до 1,4 млн рублей увеличило продажи в июне на 44% по сравнению с маем, однако общее количество сделок за полгода составило лишь 1,5 тысячи (-59%). С похожей ситуацией столкнулись и седаны Kaiyi E5, которые также производятся на «Автоторе». Продажа этих моделей по цене свыше 2 млн рублей оказалась неудачной. Сниженная до 1,6 млн рублей цена увеличила интерес, но в количественном выражении продажи упали на 51%, до 1,3 тыс. сделок.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

Livan S6 Pro по цене 1,65 млн рублей выглядит неплохо, учитывая его параметры и оснащение, однако такая цена была объявлена только после резкого падения продаж.

Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

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В рейтинг попали и седаны Solaris, которые можно отнести к отечественным, хотя они собираются из комплектующих Hyundai и Kia. Главное их преимущество – прочный кузов и атмосферный двигатель. Логистам завода под Санкт-Петербургом удалось наладить поставки, однако цена осталась основным фактором, определяющим динамику продаж.

Модель Solaris KRS, цена которой начинается от 1,75 млн рублей, за последние шесть месяцев привлекла в 15 раз больше покупателей, чем в первой половине 2024 года, с общим числом сделок в 2,5 тысячи. Этот седан стал самым востребованным иностранным автомобилем в сегменте до 2 млн рублей. В то же время Solaris HS по причинам, пока остающимся непонятными, была предложена почти на 200 тысяч дороже, что привело к снижению общего спроса на эту модель на 23%, с 3 тыс. до 2,4 тыс. сделок.

Solaris KRS и KRX
Solaris KRS и KRX

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Цены в диапазоне 1,8-1,9 млн рублей позволили нескольким моделям, таким как Geely Emgrand (2,3 тыс. сделок), Omoda S5 (2,2 тыс. сделок), Changan Eado (500 единиц) и MG5 (118 единиц), войти в топ-10. Все указанные автомобили столкнулись со значительным снижением продаж, колеблющимся от 30 до 70%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Lada Vesta
Changan Alsvin
BAIC U5 Plus
Livan S6 Pro
Solaris KRS и KRX

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
Количество просмотров 4
16.07.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
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