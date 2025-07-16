Названы самые популярные новые седаны на российском рынке с доступными ценами

«Газпромбанк Автолизинг» составил топ-10 популярных седанов стоимостью до ₽2 млн

Специалисты «Газпромбанк Автолизинг» проанализировали спрос на иностранные седаны в первой половине 2025 года. Благодаря существенным скидкам дистрибьюторы смогли представить рынку десять моделей по цене ниже 2 млн рублей, что способствовало реализации 14,1 тыс. автомобилей.

Средняя цена нового автомобиля превышает 3 млн рублей, и более доступные модели, сохраняющие гарантию, привлекают покупателей. На рынке по-прежнему доминируют автомобили Lada, среди которых Vesta и Granta – их продажи составили 58,2 тыс. машин, что на 46% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года. Тем не менее, для интересующихся иностранными автомобилями остается широкий выбор в сопоставимом ценовом сегменте.

Lada Vesta

Например, Changan Alsvin продается от 1,35 млн рублей, хотя год назад его цена начиналась с 1,6 миллиона. Однако даже с такой привлекательной ценой популярность модели снизилась: за полгода продано только 1,1 тыс. автомобилей (-70% по сравнению с 2024 годом), половина из которых – корпоративные продажи, существенно упавшие из-за высоких процентных ставок.

Changan Alsvin

BAIC U5 Plus, производимый на «Автоторе», считается более комфортным вариантом, но высокая цена долгое время оставалась помехой. Снижение цены до 1,4 млн рублей увеличило продажи в июне на 44% по сравнению с маем, однако общее количество сделок за полгода составило лишь 1,5 тысячи (-59%). С похожей ситуацией столкнулись и седаны Kaiyi E5, которые также производятся на «Автоторе». Продажа этих моделей по цене свыше 2 млн рублей оказалась неудачной. Сниженная до 1,6 млн рублей цена увеличила интерес, но в количественном выражении продажи упали на 51%, до 1,3 тыс. сделок.

BAIC U5 Plus

Livan S6 Pro по цене 1,65 млн рублей выглядит неплохо, учитывая его параметры и оснащение, однако такая цена была объявлена только после резкого падения продаж.

Livan S6 Pro

В рейтинг попали и седаны Solaris, которые можно отнести к отечественным, хотя они собираются из комплектующих Hyundai и Kia. Главное их преимущество – прочный кузов и атмосферный двигатель. Логистам завода под Санкт-Петербургом удалось наладить поставки, однако цена осталась основным фактором, определяющим динамику продаж.

Модель Solaris KRS, цена которой начинается от 1,75 млн рублей, за последние шесть месяцев привлекла в 15 раз больше покупателей, чем в первой половине 2024 года, с общим числом сделок в 2,5 тысячи. Этот седан стал самым востребованным иностранным автомобилем в сегменте до 2 млн рублей. В то же время Solaris HS по причинам, пока остающимся непонятными, была предложена почти на 200 тысяч дороже, что привело к снижению общего спроса на эту модель на 23%, с 3 тыс. до 2,4 тыс. сделок.

Solaris KRS и KRX

Цены в диапазоне 1,8-1,9 млн рублей позволили нескольким моделям, таким как Geely Emgrand (2,3 тыс. сделок), Omoda S5 (2,2 тыс. сделок), Changan Eado (500 единиц) и MG5 (118 единиц), войти в топ-10. Все указанные автомобили столкнулись со значительным снижением продаж, колеблющимся от 30 до 70%.

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Источник: «Российская газета»