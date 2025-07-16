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В Москве в выходные перекроют улицы для спортивного фестиваля

В столице 19 июля перекроют улицы для проведения фестиваля «Олимпийская Москва»

19 июля в Москве будут временно закрыты некоторые улицы, включая участки Садового кольца, в связи с проведением спортивного фестиваля «Олимпийская Москва», сообщает столичный Департамент транспорта.

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Движение будет ограничено с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской, а также на Баррикадной улице от дома 2/1, стр. 1 до Садового кольца.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 19 июля движение будет закрыто на Садовом кольце и на Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

Запрет на парковку будет действовать с 17 июля с 00:01 до завершения мероприятия на тех же участках. Одну полосу закроют для движения на Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицах 18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00.

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«Олимпийская Москва» – это крупный ежегодный спортивный фестиваль, посвященный 45-летию Олимпиады-80, где спортивные объекты будут расположены вдоль всего маршрута по Садовому кольцу.

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Источник: Дептранс Москвы

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Фото:ТАСС | Дептранс
16.07.2025 
Фото:ТАСС | Дептранс
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