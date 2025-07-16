Минус 300 тысяч: в РФ подешевели автомобили популярного бренда

В России в июле на седаны Geely ввели скидки до 310 тысяч рублей

Седаны Geely Emgrand и Preface теперь доступны по более выгодным ценам в России, хотя сами цены не изменились. Это стало возможным благодаря увеличению «специальных выгод» (скидок от дилеров).

Для Emgrand сумма выгоды возросла на 130 тыс. рублей, а для Preface она колеблется от 150 до 260 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

«Специальной выгодой» называют скидку, предоставляемую напрямую от розничной цены. В результате новая скидка на Emgrand составила 170 тыс. рублей, а измененные цены на комплектации выглядят следующим образом:

– Standard 5МТ – 2 009 990 руб. (-130 000 руб.)

– Comfort 5МТ – 2 073 990 руб. (-130 000 руб.)

– Comfort 6АТ – 2 223 990 руб. (-130 000 руб.)

– Luxury 6AT – 2 313 990 руб. (-130 000 руб.)

– Flagship 6AT – 2 493 990 руб. (-130 000 руб.)

Geely Emgrand

Geely Emgrand оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., 5-ст. МКП или 6-ступенчатой АКП.

Geely Preface, который вышел на российский рынок в августе прошлого года, доступен в двух комплектациях.

В версии Luxury выгода увеличилась на 150 тыс. рублей и составляет 200 тыс. рублей, в топовой Flagship – на 260 тыс. рублей, что позволяет сэкономить 310 тыс. рублей.

Новые цены для Preface с учетом увеличенной скидки выглядят следующим образом:

– Luxury – 3 157 990 руб. (-150 000 руб.)

– Flagship – 3 257 190 руб. (-260 000 руб.)

У Preface также используется один двигатель – 2,0-литровый турбомотор мощностью 220 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Geely Preface

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Источник: «Автоновости дня»