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В России появился в продаже рестайлинговый...

Популярный кроссовер в новом кузове уже начали продавать в РФ: цена приятно удивит

В России появился в продаже рестайлинговый Geely Atlas

В России начались продажи обновленного Geely Atlas. Этот кроссовер можно приобрести у частного дилера в Новокузнецке, и его стоимость заметно ниже, чем у предыдущей версии, поставляемой официально.

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Geely Atlas оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной коробкой передач, а также передним приводом. Хотя детали комплектации не раскрыты, на фотографиях видны светодиодные фары, цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедиа размером 15,6 дюйма.

Также представлен салон с перфорированной кожей, электроприводом крышки багажника и системой климат-контроля.

Цена кроссовера составляет 2 900 000 рублей, она включает все пошлины.

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Geely Atlas
Geely Atlas

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Премьера обновленного Geely Atlas (Boyue L) состоялась в апреле 2025 года.

В России предлагалась дорестайлинговая модель с 200-сильным двигателем и двумя вариантами трансмиссии: 7-ступенчатым роботом (с передним приводом) или 8-ступенчатой автоматической коробкой (с полным приводом).

Цены на старую версию колеблются от 3 513 000 до 4 018 000 рублей без учета скидок.

Geely Atlas
Geely Atlas
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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 3
16.07.2025 
Фото:Geely
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