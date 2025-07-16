1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda Vezel по цене от 1,8 млн рублей

Японский кроссовер Honda Vezel продолжают продавать в России как из наличия, так и под заказ.

Две дальневосточные компании готовы предложить новый кроссовер Honda Vezel по цене от 1 791 000 до 1 800 000 рублей. Первую модель привезут из Комсомольска-на-Амуре, а вторую – из Владивостока. Оба автомобиля идут с тканевым салоном, но один из них имеет левостороннее, а другой – правостороннее расположение руля.

Тем не менее, даже в базовых комплектациях кроссоверов предусмотрены такие удобства, как мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, кожаный руль с несколькими функциями, электронный стояночный тормоз, кондиционер с климат-контролем, минимум два USB-агрега для зарядки, светодиодные фары, камера заднего вида с парктрониками, подогрев лобового и заднего стекол, а также четыре подушки и боковые шторки безопасности.

Honda Vezel

За 1 940 000 рублей Honda Vezel также доступна к заказу в Красноярске, а в Иркутске цена составит 2 050 000 рублей, в Краснодаре – 2 064 000 рублей, в Новосибирске и Симферополе стоимость составит минимум 2 180 000 и 2 250 000 рублей соответственно.

Интерьер Honda Vezel

Автомобили из наличия стоят дороже. Например, в Уссурийске кроссовер можно купить за минимум 2 600 000 рублей, в Хабаровске – за 2 690 000 рублей, в Благовещенске – за 2 755 000 рублей, в Ангарске – за 2 780 000 рублей, а в Находке – за 2 800 000 рублей. Также новенькие Honda Vezel имеются в Тюмени, Иркутске и Москве, но цены в столице самые высокие.

Под капотом этих автомобилей установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 лошадиные силы, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

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Источник: «Автоновости дня»