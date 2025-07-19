Этим машинам не грозит быстрое обесценивание

CADA назвала автомобили, которые теряют в цене меньше всего

Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) представила списки трехлетних автомобилей, которые с течением времени теряют в стоимости медленнее других.

Минивэны показывают наименьшую «девальвацию», сохраняя почти 59,5% первоначальной стоимости. Полноразмерные седаны и кроссоверы также демонстрируют хорошие результаты с остаточной стоимостью 56% и 55,7% соответственно.

Наиболее стремительная потеря стоимости наблюдается у компактных автомобилей (48,9%) и субкомпактных кроссоверов (49,2%).

В рамках брендового зачета на первых местах оказались Porsche (69,08%), Lexus (60,51%) и Mercedes-Benz (59,34%). Единственной китайской маркой, вошедшей в десятку лучших, стал GAC (57,29%).

Что касается известных в России брендов, то Tank занимает 12-е место (57,04%), за которым следуют Lynk & Co (54,58%) и Geely (54,56%). Haval разместился на 20-м месте с остаточной стоимостью 53,52%, Changan – на 22-м месте (52,49%), а Chery – на 31-м месте (51,03%). Популярная в РФ марка Li Auto заняла 38-ю строчку с результатом 47,69%.

В антирейтинге лидируют Mitsubishi (46,73%), Chevrolet (43,58%) и Infiniti (39,41%).

По моделям на первом месте Mercedes-Benz G-Class (87,60%), за ним следуют Lexus LM (77,06%) и Toyota Alphard (76,62%).

Среди китайских моделей выделяется Tank 300, который сохраняет 64,57% своей стоимости через три года. Geely Monjaro занимает 43-ю позицию с результатом 58,49%, Geely Atlas с 56,56% оказался на 60-й строчке. У Toyota RAV4 данный показатель ниже – 56,29%, что соответствует 65-му месту.

На последних позициях находятся Mercedes B-Class (42,41%), Bestune B70 (39,29%) и Hongqi H7 (31,98%).

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Источник: «Китайские автомобили»