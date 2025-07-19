252 л. с., полный привод: в РФ выставили на продажу новый большой кроссовер

В Тольятти продают кроссовер Ford Edge 2025 года выпуска за 6,7 млн рублей

В Тольятти в продаже появился первый кроссовер Ford Edge 2025 года выпуска. За транспортное средство уже внесен коммерческий утилизационный сбор, а также получены все необходимые документы для регистрации в ГИБДД.

Представленный кроссовер выполнен в комплектации Supreme и оборудован 2,0-литровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 252 лошадиные силы. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет полный привод.

Салон рассчитан на семь мест и предлагает множество современных опций, включая трехзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу с электроприводом и 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой CarPlay, а также регулируемую подсветку.

Ford Edge 2025

Цена данного кроссовера – 6 700 000 рублей. Также у дилеров в других регионах можно заказать Ford Edge по цене от 3,6 млн рублей за гибридную версию и от 4,1 млн рублей за бензиновый вариант.

Интерьер Ford Edge 2025

Как следует из объявлений, все машины имеют VIN-коды, указывающие на предназначение для китайского рынка.

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Источник: «Российская газета»