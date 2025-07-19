#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan X-Trail
19 июля
Абсолютно новый Nissan X-Trail впервые показали во всей красе
Nissan показал тизеры нового X-Trail с...
Еще один российский город запретил электросамокаты
19 июля
Еще один российский город запретил электросамокаты
В Елабуге введен запрет на аренду средств...
Xiaomi осудили за использование чипов для смартфонов в автомобилях
19 июля
Xiaomi осудили за использование чипов для смартфонов в автомобилях
Ли Фэнган: Использование потребительских чипов...

252 л. с., полный привод: в РФ выставили на продажу новый большой кроссовер

В Тольятти продают кроссовер Ford Edge 2025 года выпуска за 6,7 млн рублей

В Тольятти в продаже появился первый кроссовер Ford Edge 2025 года выпуска. За транспортное средство уже внесен коммерческий утилизационный сбор, а также получены все необходимые документы для регистрации в ГИБДД.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Представленный кроссовер выполнен в комплектации Supreme и оборудован 2,0-литровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 252 лошадиные силы. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет полный привод.

Салон рассчитан на семь мест и предлагает множество современных опций, включая трехзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу с электроприводом и 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой CarPlay, а также регулируемую подсветку.

Ford Edge 2025
Ford Edge 2025

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Цена данного кроссовера – 6 700 000 рублей. Также у дилеров в других регионах можно заказать Ford Edge по цене от 3,6 млн рублей за гибридную версию и от 4,1 млн рублей за бензиновый вариант.

Интерьер Ford Edge 2025
Интерьер Ford Edge 2025

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Как следует из объявлений, все машины имеют VIN-коды, указывающие на предназначение для китайского рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 5
19.07.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Edge

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв