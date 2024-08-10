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Больше и дешевле, чем Land Cruiser: в России появился новый крупный внедорожник

Российский дилер привез в страну кроссовер Ford Edge L по цене 5,95 млн рублей

На российском рынке появился новый игрок в сегменте полноразмерных кроссоверов – Ford Edge L, который уже успел произвести фурор своими размерами и богатой комплектацией. Модель, дебютировавшая в 2023 году, уже доступна у одного из российских дилеров по цене 5,95 млн рублей.

Ford Edge L
Ford Edge L
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ГИД ПО КАСКО

Ford Edge L – это настоящий гигант в своем классе. Длина автомобиля составляет 5 метров, а колесная база – 2,95 метра. Последняя цифра превышает даже показатель популярного в России Land Cruiser 300, что говорит о просторном салоне и комфорте для пассажиров.

Ford Edge L
Ford Edge L

Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник

За 5,95 млн рублей вы получаете Ford Edge L в максимальной комплектации, которая включает 27-дюймовый 4K-экран мультимедийной системы, обеспечивающий четкое и яркое изображение.

В оснащение входит система кругового обзора, аудиосистема Bang & Olufsen, электрорегулировка передних и задних сидений, панорамная крыша, электропривод двери багажника, беспроводные зарядки для смартфонов и 20-дюймовые колесные диски.

Интерьер Ford Edge L
Интерьер Ford Edge L

Под капотом Ford Edge L установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л. с. (в ПТС указано 249 л. с. для налоговых целей), работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный, что гарантирует уверенное движение по любым дорогам, будь то асфальт или бездорожье.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 52135
10.08.2024
Фото:auto.ru
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