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Путин рассказал о планах сделать доступнее покупку отечественных машин

Путин: Власти планируют донастроить программы повышения доступности автомобилей

Во время рабочей поездки в Магнитогорск президент Владимир Путин сообщил о том, что Правительство рассматривает возможность донастройки программы, направленной на увеличение доступности отечественных автомобилей. Также президент подчеркнул необходимость продумывания поддержки для автопроизводителей.

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По словам Владимира Путина, «правительство тоже думает над реализацией таких программ и будем настраивать систему таким образом, чтобы... и помочь при приобретении, и производителям в увеличении выпусков нашего, прежде всего отечественного».

Он добавил, что в условиях инфляции и возникших трудностей всегда возникает необходимость поддержки автомобильной отрасли, включая помощь покупателям. По его мнению, «такие программы всегда имели место быть» и в настоящее время также находятся в проработке.

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Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Количество просмотров 2
17.07.2025 
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
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