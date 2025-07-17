Путин рассказал о планах сделать доступнее покупку отечественных машин

Путин: Власти планируют донастроить программы повышения доступности автомобилей

Во время рабочей поездки в Магнитогорск президент Владимир Путин сообщил о том, что Правительство рассматривает возможность донастройки программы, направленной на увеличение доступности отечественных автомобилей. Также президент подчеркнул необходимость продумывания поддержки для автопроизводителей.

По словам Владимира Путина, «правительство тоже думает над реализацией таких программ и будем настраивать систему таким образом, чтобы... и помочь при приобретении, и производителям в увеличении выпусков нашего, прежде всего отечественного».

Он добавил, что в условиях инфляции и возникших трудностей всегда возникает необходимость поддержки автомобильной отрасли, включая помощь покупателям. По его мнению, «такие программы всегда имели место быть» и в настоящее время также находятся в проработке.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Известия»