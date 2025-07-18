Начались продажи обновленного кроссовера Renault, который собирали в РФ: недорого

В продаже появился обновленный кроссовер Renault Duster 2025 года

Кроссовер Renault Duster второго поколения, хорошо известный россиянам, по-прежнему доступен на бразильском рынке. Он получил свежие обновления, среди которых новое оснащение и соответствие последнему экологическому стандарту Proconve L8, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

В линейке двигателей кроссовера представлены два варианта: 1,3-литровый турбированный, который работает как на бензине, так и на этаноле, и 1,6-литровый атмосферный SCe, предназначенный только для бензина.

Мощность первого двигателя была немного уменьшена: на бензине и этаноле он теперь развивает 156 и 163 лошадиных сил соответственно, тогда как атмосферный двигатель стал мощностью 109 л.с. вместо 118 л.с.

Обновления также расширили опционал. В топовой комплектации Iconic Plus теперь можно найти антенну в виде плавника, черную крыша и 17-дюймовые литые диски.

Дополнительно можно заказать внедорожный пакет для турбированных «Дастеров», который включает массивный передний бампер и защитные накладки для колесных арок и порогов.

Renault Duster

Стандартное оснащение Renault Duster в Бразилии включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Более дорогие комплектации могут похвастаться климат-контролем, камерой кругового обзора и беспроводной зарядкой для телефонов.

Базовая версия обновленного Renault Duster стоит 132 990 бразильских реалов, что соответствует примерно 1 865 000 рублей по текущему курсу, а самая дорогая версия ценится в 165 890 реалов или 2 327 000 рублей.

Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»