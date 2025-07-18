#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Duster
18 июля
Начались продажи обновленного кроссовера Renault, который собирали в РФ: недорого
В продаже появился обновленный кроссовер...
В этом российском регионе ввели запрет на продажу бензина подросткам
18 июля
В этом российском регионе ввели запрет на продажу бензина подросткам
В Татарстане введены штрафы до 150 тысяч за...
Chery Tiggo 4
18 июля
Первая модель Tenet получила право на продажу в РФ
Кроссовер Tenet 3XT получил российское...

Начались продажи обновленного кроссовера Renault, который собирали в РФ: недорого

В продаже появился обновленный кроссовер Renault Duster 2025 года

Кроссовер Renault Duster второго поколения, хорошо известный россиянам, по-прежнему доступен на бразильском рынке. Он получил свежие обновления, среди которых новое оснащение и соответствие последнему экологическому стандарту Proconve L8, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Рекомендуем
Волга ГАЗ-3105 – неродившийся шедевр или заведомый провал?

В линейке двигателей кроссовера представлены два варианта: 1,3-литровый турбированный, который работает как на бензине, так и на этаноле, и 1,6-литровый атмосферный SCe, предназначенный только для бензина.

Мощность первого двигателя была немного уменьшена: на бензине и этаноле он теперь развивает 156 и 163 лошадиных сил соответственно, тогда как атмосферный двигатель стал мощностью 109 л.с. вместо 118 л.с.

Обновления также расширили опционал. В топовой комплектации Iconic Plus теперь можно найти антенну в виде плавника, черную крыша и 17-дюймовые литые диски.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Дополнительно можно заказать внедорожный пакет для турбированных «Дастеров», который включает массивный передний бампер и защитные накладки для колесных арок и порогов.

Renault Duster
Renault Duster

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Стандартное оснащение Renault Duster в Бразилии включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Более дорогие комплектации могут похвастаться климат-контролем, камерой кругового обзора и беспроводной зарядкой для телефонов.

Базовая версия обновленного Renault Duster стоит 132 990 бразильских реалов, что соответствует примерно 1 865 000 рублей по текущему курсу, а самая дорогая версия ценится в 165 890 реалов или 2 327 000 рублей.

Renault Duster
Renault Duster
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Возвращение ушедших из РФ компаний: шаг назад или нет?
«Муж года»: водитель забыл на заправке жену, а вспомнил о ней через 300 км
Кипящая кислота и бензин — как жара выше 30 градусов убивает авто

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Renault
18.07.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+28