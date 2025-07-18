На дамбе перекрывают полосы под Кронштадтом

18 июня в Петербурге на дамбе ограничили движение из-за дорожных работ

С 10:30 до 18:00 в пятницу на 129-м километре внутреннего кольца КАД, на мосту водопропускного сооружения В-3, будет временно ограничено движение по полосам.

Как сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, транспорт сможет проезжать только по одной полосе.

Это связано с восстановлением асфальтобетонного покрытия. Водителей просят быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и соблюдать скоростной режим.

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Источник: пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга