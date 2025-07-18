В Москве прокомментировали идею отмены электросамокатов

В Дептрансе Москвы отклонили идею запретить электросамокаты

В Москве необходимо не запрещать, а регулировать использование электросамокатов. Об этом заявил заместитель руководителя столичного Дептранса Дмитрий Пронин.

Он отметил, что с начала сезона жители столицы совершили более 35 миллионов поездок на самокатах.

«Мы выступаем за грамотное регулирование, а не лишение пользователей важного вида транспорта», – сообщил Пронин.

При этом он добавил, что с начала 2025 года аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) сократились на 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

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Источник: агентство «Москва»