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Как без проблем заказать машину из-за границы: честная схема покупки

JPTrade перечислил признаки надежного поставщика авто из-за границы

Многих потенциальных покупателей отпугивает идея покупки автомобиля за границей, так как существует риск потери как денег, так и самого транспортного средства. Эта проблема усугубляется действиями недобросовестных продавцов на рынке.

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Дарья Саморукова, руководитель отдела маркетинга компании «Япония-Трейд», поделилась своим опытом безопасного импорта и рекомендациями по защищенности при заказе машины через параллельные каналы.

Компания функционирует с 2005 года и за эти два десятилетия ввезла в Россию примерно 20 тысяч автомобилей. Основной страх клиентов заключается в переводе денег без получения автомобиля.

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Дарья подчеркивает, что первыми тревожными сигналами могут стать отсутствие официального договора и настойчивые просьбы о переводе средств на личную карту. В «Япония-Трейд» все сделки документируются, а каждый автомобиль страхуется на период доставки. Компания несет ответственность за сохранность имущества, и клиент получает транспортное средство в состоянии, в котором оно было куплено за границей.

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Перед передачей автомобиля обязательна проверка на соответствие заявленному состоянию. Официальная гарантия на подержанные машины не предусмотрена, но «Япония-Трейд» уверяет, что авто будет доставлено без неожиданностей. Если возникают проблемы, компания готова помочь, хотя подобные ситуации возникают крайне редко: все автомобили проходят тщательный осмотр перед покупкой.

Процесс покупки включает несколько этапов: консультация, выбор автомобиля с учетом бюджета, заключение договора, предоплата, поиск оптимального варианта, оплата инвойса и оформление необходимых документов.

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После прибытия автомобиля в Россию уплачиваются таможенные пошлины, и клиент может забрать машину во Владивостоке или заказать доставку в свой регион. Весь процесс обычно занимает около месяца, при этом расчеты производятся в рублях по курсу Центрального банка.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
18.07.2025 
Фото:Unsplash
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