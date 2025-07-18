Надежный бренд, богатое оснащение: эта иномарка стоит как Lada

В РФ в продаже появились новые седаны Chevrolet Monza по цене от 1,45 млн рублей

Новые седаны Chevrolet Monza продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам.

Во Владивостоке новую Chevrolet Monza можно заказать по цене от 1 450 000 до 1 490 000 рублей. По имеющимся объявлениям, доступно минимум три автомобиля с одинаковой комплектацией Enjoy Edition, но с одним различием: в модели за 1 490 000 рублей установлены тканевые сиденья, в то время как в двух других используются обивки из экокожи.

В стандартное оборудование входят датчики дождя и света, системы контроля давления в шинах, две подушки безопасности, светодиодные фары, цифровая панель приборов, мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфонов, кондиционер, камера заднего вида с парктрониками и люк в крыше, а также 16-дюймовые литые диски.

Chevrolet Monza

В Уфе и Ижевске такая модель будет стоить 1 550 000 рублей, а в Перми – 1 580 000 рублей. В Нижнем Новгороде и Кирове ориентировочная цена составит около 1 600 000 рублей, тогда как машины, доступные из наличия, стоят дороже, обеспечивая покупателям все необходимые документы для регистрации в ГАИ.

В Набережных Челнах и Казани цены на новые Chevrolet Monza варьируются от 1 650 000 до 1 690 000 рублей, в Мурманске и Москве они начинаются от 1 700 000 рублей, а в Самаре и Альметьевске их стоимость колеблется от 1 800 000 до 1 850 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»