В России появился новый хорошо оснащенный седан по цене дешевле Весты

Седаны Chevrolet Monza начали продавать в России по цене от 1,49 млн рублей

На российском автомобильном рынке имеется лишь несколько иномарок, которые могут составить конкуренцию Lada Vesta по цене и оснащению. Одной из таких альтернатив является Chevrolet Monza, которая была завезена в страну через параллельный импорт и предлагается по цене от 1 490 000 рублей.

Для сравнения, базовая комплектация седана Lada Vesta Comfort'24 с механической трансмиссией стоит 1 525 000 рублей. Москвич 6 2025 года выпуска, после недавнего повышения цен, начинается от 2 530 000 рублей.

Chevrolet Monza

Что касается Chevrolet Monza, то автомобиль можно приобрести в комплектации Dual Clutch Enjoy Edition за 1 490 000 рублей, цена включает утильсбор и таможенные пошлины. Эта версия предлагает цифровую приборную панель, медиасистему с крупным экраном, камеру заднего вида и климат-контроль, однако отличается простым пластиковым рулем и тканевой отделкой сидений.

Версию с кожаным интерьером и более широким функционалом можно приобрести за 1 600 000 рублей в Москве. Она предлагает люк, беспроводную зарядку, климат- и круиз-контроль, видеорегистратор, электронный стояночный тормоз, светодиодную оптику, антикоррозийную обработку днища и колесных арок, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay.

Интерьер Chevrolet Monza

В других городах России Chevrolet Monza предлагает разные цены: 1 650 000 рублей в Чебоксарах и Краснодаре, 1 698 000 рублей в Уфе, 1 720 000 рублей в Самаре и 1 780 000 рублей в Тюмени. Модель доступна также в Барнауле, Ставрополе, Грозном, Москве, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Казани, Липецке, Ярославле и других населенных пунктах.

Предлагаемые версии Chevrolet Monza имеют два типа двигателей. Более доступная версия оснащена 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем и шестиступенчатым автоматом, в то время как более дорогая версия предлагает 163-сильный турбомотор объемом 1,4 литра с аналогичной автоматической трансмиссией.

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Источник: Автоновости дня