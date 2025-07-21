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Путин объяснил, зачем власти поддерживают отечественный автопром

Путин назвал обязанностью властей поддержку российского автопрома

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка отечественной автомобильной отрасли является обязанностью государственных властей.

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

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«У нас в этой отрасли талантливые люди работают, трудолюбивые. За уши тащить никого не надо. Поддержать нужно. Бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», – отметил Путин.

Он также добавил, что в 2022 году западные партнеры покинули рынок автопрома, однако за годы работы России удалось наладить производство собственных автомобилей.

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Источник: Telegram-канал репортера Павла Зарубина

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Фото:Wikimedia
Количество просмотров 6
21.07.2025 
Фото:Wikimedia
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