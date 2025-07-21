Знаменитый «японец» снова продается в России: он дешевле 2,5 млн

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России по цене от 2,2 млн рублей

В России продолжают продавать популярный кроссовер Toyota RAV4, стоимость которого начинается от 2,2 миллиона рублей, что ниже цен аналогичных китайских моделей.

Продажи возобновлены через альтернативные схемы, и в настоящее время на классифайдах доступны сотни автомобилей по цене от 2 181 000 рублей (по предзаказу с доставкой).

За столько новую Toyota RAV4 продает компания в Благовещенске. Судя по представленным фотографиям, в автомобиле установлен тканевый салон, электрические регулировки передних сидений, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, мультируль с пластиковым ободом и люк в крыше, который можно встретить на многих моделях китайской сборки.

Toyota RAV4

Есть также другие предложения: RAV4 с кожаным салоном можно заказать во Владивостоке от 2 250 000 рублей, а в Москве цена составит минимум 2 400 000 рублей (без учета пошлины). В Екатеринбурге и Томске такая модель также будет стоить 2 400 000 и 2 550 000 рублей соответственно.

Все указанные автомобили имеют 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и может быть с передним или полным приводом.

Автомобили в наличии стоят дороже: в Благовещенске новый RAV4 с тем же мотором предлагается от 3 000 000 рублей, в Уссурийске – за 3 128 000 рублей, в Владивостоке – 3 220 000 рублей.

Также имеются предложения с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л. с. Минимальная цена на такую версию составляет 2 332 000 рублей в Комсомольске-на-Амуре, 2 900 000 рублей в Симферополе и 3 750 000 рублей в Казани и Саратове.

Интерьер Toyota RAV4

Дороже всего гибридные версии с силовой установкой мощностью 222 л. с. Даже на Дальнем Востоке такие машины стоят не менее 3 200 000 рублей, а экземпляры из наличия (которых всего несколько по всей стране) могут достигать более 4 000 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»