У нее есть все шансы на успех: эксперт о новинке АВТОВАЗа

Эксперт Бутенко рассказал, почему Lada Iskra точно станет популярной

На днях в России начались продажи новой модели Lada Iskra. Алексей Бутенко, руководитель журнала «Авито Авто», высказался о повышенном интересе к новинке.

По его словам, стереотипы о низком качестве автомобилей АВТОВАЗа постепенно исчезают. Хотя наши машины технически отстают от китайских аналогов (им не хватает гибридных технологий и современных мультимедийных систем), они все же являются аккуратно собранными и простыми в обслуживании автомобилями. Это уже показала модель Веста, и теперь очередь за Iskra.

Новое поколение позиционируется как более маленькая и доступная версия Vesta. Однако есть и другая точка зрения, что Iskra может быть улучшенной, более современной версией Vesta. Эта модель создана на обновленной платформе, разработанной еще в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Хотя это не является технологическим прорывом, новая база может значительно улучшить несколько параметров по сравнению с предыдущей.

Спрос на Iskra ожидается высоким уже по нескольким причинам: во-первых, в её ценовом сегменте почти нет прямых конкурентов; во-вторых, модель вызывает огромный интерес. Она стала одной из самых обсуждаемых тем в автоиндустрии в последнее время. Возможно, завод не сможет удовлетворить возникший спрос, что будет скорее комплиментом, чем проблемой.

Вероятно, Vesta потеряет часть своей популярности, предполагает эксперт. Хотя она остается более вместительной и лучше подготовленной в дорогих версиях, Iskra может оказаться более привлекательной в своих базовых вариантах. Тем более, внешне обе модели очень схожи.

Бутенко проводит аналогию с запуском Skoda Rapid, которая выглядела как уменьшенная версия Octavia. В дальнейшем чешская компания обновила старшую модель, изменив дизайн передней части, возможно, чтобы визуально отделить её от более дешевой версии. Возможно, с моделями Vesta и Iskra произойдет нечто подобное.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: «Российская газета»