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Ввоз китайских автомобилей в Россию резко снизился

Экспорт легковых машин из КНР в РФ в первом полугодии упал в 2,3 раза

В первой половине 2025 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию уменьшился в 2,3 раза, а поставки грузовых автомобилей упали в 4,5 раза, что эквивалентно снижению на 77,6%.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.

За указанный период экспорт легковых автомобилей составил около $2,7 миллиарда, что на 57,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. В июне поставки легковых автомобилей увеличились до $428,2 миллиона, что на 15,3% больше по сравнению с маем.

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Что касается грузовых автомобилей, их объем поставок за первые шесть месяцев 2025 года составил $287,3 миллиона (снижение на 77,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В июне поставки грузовиков составили $72,8 миллиона, увеличившись на 7,1% по сравнению с маем.

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Параллельно наблюдается также снижение экспорта из Китая в Россию частей и принадлежностей для автомобилей на 9,6% (всего вывезено компонентов на $1 миллиард). В июне ввоз этих товаров составил $142,6 миллиона, что также на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 76
21.07.2025 
Фото:Depositphotos
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