Движение в центре Москвы перекроют из-за концерта
Дептранс Москвы: 26 июля временно закроют движение в районе Лужников
В субботу, 26 июля, из-за проведения концерта запланировано временное перекрытие ряда улиц в центральной части Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
С 08:00 и до завершения мероприятия закроется движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Кроме того, с 20:00 и до окончания концерта будут недоступны для проезда участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, а также Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.
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Источник: Дептранс Москвы
Фото:Depositphotos | Дептранс
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24.07.2025
Фото:Depositphotos | Дептранс
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