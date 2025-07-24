Движение в центре Москвы перекроют из-за концерта

Дептранс Москвы: 26 июля временно закроют движение в районе Лужников

В субботу, 26 июля, из-за проведения концерта запланировано временное перекрытие ряда улиц в центральной части Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 08:00 и до завершения мероприятия закроется движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Кроме того, с 20:00 и до окончания концерта будут недоступны для проезда участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, а также Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

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Источник: Дептранс Москвы