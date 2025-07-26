Очень популярные в РФ кроссоверы продают по супернизкой цене

У дилеров «АГР» появились переднеприводные кроссоверы Solaris HC за 2 млн рублей

Некоторые дилеры холдинга «АГР» начали предлагать кроссоверы Solaris HC в наиболее доступной версии, сообщает источник.

Уточняется, что выставленные в шоурумах машины оснащены двигателем рабочим объемом 1,6 литра в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Кондиционер, мультимедийная система и мультируль у этих автомобилей также в наличии. По данным источника, дилеры предлагают такие автомобили по цене около 2 миллионов рублей.

Конкретные дилерские центры не указываются, количество автомобилей в такой доступной комплектации также неизвестно.

Согласно официального сайта производителя, цены на самый доступный переднеприводный Solaris HC, являющийся постсанкционной копией кроссовера Hyundai Creta, начинаются с 1 819 000 рублей, но это цена с учетом выгоды в 160 тысяч при сдаче своего автомобиля в трейд-ин. Если ее отбросить, получится как раз 1 979 000 рублей. Другое дело, что базовые «Креты» у дилеров довольно сложно найти.

Такие кроссоверы, как и остальные модели новообразованного бренда Solaris, собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге из оставшихся от прежнего собственника запчастей. Продаются машины неплохо: в 2025-м марка регулярно оказывается в Топ-10 бестселлеров, а в апреле был побит рекорд продаж.

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Источник: Автопоток