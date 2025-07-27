Россияне распробовали новые направления для путешествий

Эксперт Осауленко: спрос на поездки в страны Ближнего Востока вырос в 2025 году

В этом году россиянам открываются новые туристические направления, включая восточные страны, которые набирают популярность.

Об этом заявил Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии, на пресс-конференции 23 июля в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он отметил, что особенно растет интерес к таким государствам Ближнего Востока, как Катар, Оман и Саудовская Аравия, которые демонстрируют один из наиболее высоких темпов развития по международным сравнению.

«Например, в прошлом году Кювет [в Конго] рост доходов от туризма увеличил в 232%, Саудовская Аравия увеличила на 148%. Россияне пока там составляют достаточно скромный показатель, но я думаю, что в этом году мы увидим уже достаточно серьезные цифры», – заверил Осауленко.

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Источник: Известия