Новый кроссовер от Chery и Land Rover: что о нем известно

Новый Freelander от Land Rover впервые вышел на тесты

В Китае во время дорожных испытаний был замечен новый кроссовер Freelander, разработанный совместным предприятием Chery и Jaguar Land Rover.

Эта модель построена на модульной платформе E0X, используемой также для других автомобилей, таких как Exeed Exlantix. Она будет представлена в первую очередь в Китае, а затем планируется выход на зарубежные рынки.

Судя по шпионским фотографиям, кроссовер обладает дизайном, схожим с Range Rover Sport – у него такие же формы и высокая линия капота.

Однако Freelander стал более крупным: его длина составляет около 5,1 метра.

Модель Freelander получила код E0V и, как ожидается, будет доступна в полностью электрической и гибридной версиях, максимальная мощность которых достигает 553 л.с.

Land Rover Freelander

Источник: CarNewsChina