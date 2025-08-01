Новый кроссовер от Chery и Land Rover: что о нем известно
В Китае во время дорожных испытаний был замечен новый кроссовер Freelander, разработанный совместным предприятием Chery и Jaguar Land Rover.
Эта модель построена на модульной платформе E0X, используемой также для других автомобилей, таких как Exeed Exlantix. Она будет представлена в первую очередь в Китае, а затем планируется выход на зарубежные рынки.
Судя по шпионским фотографиям, кроссовер обладает дизайном, схожим с Range Rover Sport – у него такие же формы и высокая линия капота.
Однако Freelander стал более крупным: его длина составляет около 5,1 метра.
Модель Freelander получила код E0V и, как ожидается, будет доступна в полностью электрической и гибридной версиях, максимальная мощность которых достигает 553 л.с.
Ранее «За рулем» назвал лидеров среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет.
Источник: CarNewsChina