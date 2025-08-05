Как оставаться бодрым и не уставать в дальних поездках? Советы эксперта

Эксперт Уткина дала рекомендации водителям, собирающимся в дальнюю поездку

Перед поездкой на «дальняк» необходимо подготовить не только автомобиль, но и подготовиться самому – как физически, так и морально.

Эксперт Анна Уткина раскрыла несколько очень полезных правил для водителей перед дальними поездками. Следуя им, путешествовать на большие расстояния будет намного легче и приятнее. Особенно если путешествовать приходится в одиночку.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Чтобы оставаться бодрым за рулем и не уставать в пути, стоит придерживаться нескольких простых, но действительно полезных правил.

Во-первых, накануне следует хорошо выспаться, так как недосып – главный враг водителя в дороге. Даже самый крепкий кофе не заменит полноценный отдых. Перед поездкой необходим хороший сон не менее 7–8 часов. Если не удалось – лучше перенести выезд или запланировать отдых уже через пару часов пути.

Во-вторых, следует делать перерывы каждые 2-3 часа. Даже если чувствуете себя нормально, регулярные остановки на 10-15 минут – это необходимость. Если есть возможность, лучше заезжайте на оборудованные стоянки или АЗС с зонами отдыха.

Третье: не следует переедать или голодать. Плотный обед может вызвать сонливость, а пустой желудок – раздражение и снижение внимания. Лучше перекусить чем-то легким: орехи, сухофрукты, яблоки или энергетические батончики. И, конечно, следует пить воду — понемногу, но регулярно.

Правильная посадка тоже важна. Нужно отрегулировать кресло, чтобы спина и ноги не затекали. Под поясницу можно положить небольшой валик или подушку. Если ехать долго, пригодится охлаждающая накидка или пояс с вибромассажем.

В дороге не стоит включать слишком расслабляющие музыкальные композиции. Лучше послушать что-то ритмичное. Также необходимо проветривать салон: свежий воздух помогает поддерживать самочувствие водителя в тонусе. Если чувствуется усталость, то нужно остановиться и отдохнуть 15-20 минут, даже если до конца маршрута осталось немного.