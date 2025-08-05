МВД прокомментировало сообщения о запрете в РФ легковых авто старше 30 лет

МВД: срок службы легковых машин не ограничен 30 годами в России

Информация о предполагаемом ограничении срока службы легковых автомобилей в России до 30 лет является ложной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подчеркнув, что министерство не поддерживало и не инициировало такие идеи, а также категорически против ограничений.

Волк призвала граждан знакомиться с актуальной информацией о законодательных инициативах МВД только на официальных ресурсах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что обсуждается возможность установить 30-летний срок эксплуатации автомобилей, после истечения которого владельцам необходимо будет либо отправить машину на утилизацию либо пройти платную экспертизу для получения статуса классического или раритетного авто.

Источник: Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк