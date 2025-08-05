МВД прокомментировало сообщения о запрете в РФ легковых авто старше 30 лет
Информация о предполагаемом ограничении срока службы легковых автомобилей в России до 30 лет является ложной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подчеркнув, что министерство не поддерживало и не инициировало такие идеи, а также категорически против ограничений.
Волк призвала граждан знакомиться с актуальной информацией о законодательных инициативах МВД только на официальных ресурсах.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что обсуждается возможность установить 30-летний срок эксплуатации автомобилей, после истечения которого владельцам необходимо будет либо отправить машину на утилизацию либо пройти платную экспертизу для получения статуса классического или раритетного авто.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк