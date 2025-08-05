#
МВД прокомментировало сообщения о запрете в РФ легковых авто старше 30 лет

МВД: срок службы легковых машин не ограничен 30 годами в России

Информация о предполагаемом ограничении срока службы легковых автомобилей в России до 30 лет является ложной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подчеркнув, что министерство не поддерживало и не инициировало такие идеи, а также категорически против ограничений.

Волк призвала граждан знакомиться с актуальной информацией о законодательных инициативах МВД только на официальных ресурсах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что обсуждается возможность установить 30-летний срок эксплуатации автомобилей, после истечения которого владельцам необходимо будет либо отправить машину на утилизацию либо пройти платную экспертизу для получения статуса классического или раритетного авто.

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк

Ушакова Ирина
05.08.2025 
