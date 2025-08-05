Цены снизились, а машины подорожали: что со стоимостью автомобилей Chery

Chery снизила цены на Tiggo 7L 2024 г. в. в РФ на 70-180 тыс. рублей

Компания Chery уменьшила цены на комплектации кроссовера Tiggo 7L 2024 года в диапазоне от 70 до 180 тысяч рублей, что составляет от 2,2% до 6%.

Вместе с этим исчезли прямые скидки на прошлогодние комплектации, которые ранее составляли 200 тысяч рублей для моделей с передним приводом и 100 тысяч рублей для полноприводных. В результате четыре из пяти комплектаций 2024 года фактически подорожали на 20 тысяч рублей, а топовая Ultra – на 30 тысяч рублей.

Цены на Chery Tiggo 7L 2024 года

Комплектация Цена, руб. Разница, руб. Prime (2WD) 2 800 000 -180 000 Ultra (2WD) 2 920 000 -180 000 Active (4WD) 2 800 000 -80 000 Prime (4WD) 3 000 000 -80 000 Ultra (4WD) 3 160 000 -70 000

Chery Tiggo 7L представляет собой удлиненный вариант достаточно популярной модели Tiggo 7 Pro Max, превышая ее по длине на 40 мм (всего 4553 мм). Ширина и высота остаются прежними: 1862 мм и 1696 мм соответственно, при колесной базе 2670 мм.

Chery Tiggo 7L

