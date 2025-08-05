Цены снизились, а машины подорожали: что со стоимостью автомобилей Chery
Компания Chery уменьшила цены на комплектации кроссовера Tiggo 7L 2024 года в диапазоне от 70 до 180 тысяч рублей, что составляет от 2,2% до 6%.
Вместе с этим исчезли прямые скидки на прошлогодние комплектации, которые ранее составляли 200 тысяч рублей для моделей с передним приводом и 100 тысяч рублей для полноприводных. В результате четыре из пяти комплектаций 2024 года фактически подорожали на 20 тысяч рублей, а топовая Ultra – на 30 тысяч рублей.
Цены на Chery Tiggo 7L 2024 года
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Разница, руб.
|
Prime (2WD)
|
2 800 000
|
-180 000
|
Ultra (2WD)
|
2 920 000
|
-180 000
|
Active (4WD)
|
2 800 000
|
-80 000
|
Prime (4WD)
|
3 000 000
|
-80 000
|
Ultra (4WD)
|
3 160 000
|
-70 000
Chery Tiggo 7L представляет собой удлиненный вариант достаточно популярной модели Tiggo 7 Pro Max, превышая ее по длине на 40 мм (всего 4553 мм). Ширина и высота остаются прежними: 1862 мм и 1696 мм соответственно, при колесной базе 2670 мм.
|
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
Источник: «Автоновости дня»