Продажи новых пикапов в России падают, а подержанных — растут

«Автостат»: рынок пикапов с пробегом в 1 квартале вырос на 22%

Вторичный рынок пикапов в России продолжает уверенно расти, хотя продажи новых машин в этом сегменте падают. За первые три месяца 2026 года россияне купили 9349 подержанных пикапов – это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по маркам на вторичке стала японская Toyota. За квартал её пикапы разошлись тиражом в 2087 штук – это 22% от общего объёма. На втором месте Mitsubishi с 1587 проданными машинами (17%). Третьим неожиданно оказался отечественный УАЗ: 1118 экземпляров и доля в 12%. Вместе эти три марки заняли 51% рынка.

Если смотреть на конкретные модели, тут без сюрпризов. Самым популярным подержанным пикапом в РФ остаётся Toyota Hilux – 1822 проданных экземпляра. На втором месте Mitsubishi L200 (1585 штук), а замыкает тройку УАЗ «Пикап» (1118 штук).

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
08.05.2026 
