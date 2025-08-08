Знакомые и доступные: автомобили Chery российской сборки выходят на рынок РФ

Эксперт Петров рассказал, почему авто нового бренда Tenet будут популярны в РФ

Выпуск автомобилей Chery под новым именем Tenet может негативно сказаться на восприятии тех, кто привык к названию Chery. Наличие на российском рынке таких конкурентов, как Geely и Changan, ограничивает возможности для быстрого роста, отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он подчеркнул, что при переходе на производство полного цикла модельный ряд может стать более узким. Более выгодно сосредоточиться на некоторых успешных моделях. По его мнению, наибольшей популярностью на рынке будут пользоваться модели Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7L) и T4 (Chery Tiggo 4) благодаря их конкурентоспособной цене и уровню комфорта, с средней стоимостью от 3 до 4 миллионов рублей.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что будущее нового бренда Tenet в России выглядит обнадеживающе. Кроссоверы будут производиться на современном оборудовании и глубоко локализованы, что должно положительно сказаться на ценах и улучшить адаптацию автомобилей к российским условиям.

Tenet

Автоэксперт Игорь Моржаретто добавил, что амбициозные планы Tenet выглядят реалистично.

Позитивный имидж моделей Chery, большая дилерская и сервисная сеть, а также отсутствие серьезных проблем с поставками запчастей сделают свой вклад в успех бренда.

Эксперт отметил: «Главное – правильно объяснить покупателю, что он приобретает надежный современный автомобиль хорошо известной марки, только под новым названием».

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автостат»