«Шепот» стали: эти сигналы автомобиля требуют немедленной остановки

Автомобиль сам предупреждает о неисправностях через звуки, запахи и ощущения

Игнорировать эти сигналы – рисковать поломкой или аварией. Поэтому при этих пяти признаках немедленно прекращайте движение, советуют специалисты издания Pravda.Ru.

1. Тормоз провалился в пол

Если педаль тормоза уходит вниз без усилия или со слабым усилием – возможна утечка жидкости или воздух в системе. Остановитесь: следующий маневр может закончиться отказом тормозов.

2. Пронзительный свист под капотом

Резкий звук часто указывает на износ приводного ремня. Его обрыв остановит генератор и помпу, что грозит перегревом мотора и потерей электроэнергии. Требует срочной замены.

3. Металлический скрежет при торможении

Лязг означает полный износ колодок и контакт диска с суппортом. Немедленно паркуйтесь: такие «тормоза» не остановят авто в экстренной ситуации.

4. Запах бензина в салоне

Чувствуете стойкий запах топлива? Возможна трещина в топливной магистрали или негерметичность бака. Глушите двигатель и вызывайте помощь: это прямая угроза возгорания.

5. Глухие удары в двигателе

Стук или грохот под капотом сигнализирует о критической неисправности: от сломанного гидрокомпенсатора до разрушения поршневой группы. Каждая минута работы усугубляет повреждения.

И не надейтесь на «авось»: эти признаки требуют моментальной реакции. Остановка и эвакуатор спасут от дорогостоящего ремонта или ДТП.