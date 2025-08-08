«Шепот» стали: эти сигналы автомобиля требуют немедленной остановки
Игнорировать эти сигналы – рисковать поломкой или аварией. Поэтому при этих пяти признаках немедленно прекращайте движение, советуют специалисты издания Pravda.Ru.
1. Тормоз провалился в пол
Если педаль тормоза уходит вниз без усилия или со слабым усилием – возможна утечка жидкости или воздух в системе. Остановитесь: следующий маневр может закончиться отказом тормозов.
2. Пронзительный свист под капотом
Резкий звук часто указывает на износ приводного ремня. Его обрыв остановит генератор и помпу, что грозит перегревом мотора и потерей электроэнергии. Требует срочной замены.
3. Металлический скрежет при торможении
Лязг означает полный износ колодок и контакт диска с суппортом. Немедленно паркуйтесь: такие «тормоза» не остановят авто в экстренной ситуации.
4. Запах бензина в салоне
Чувствуете стойкий запах топлива? Возможна трещина в топливной магистрали или негерметичность бака. Глушите двигатель и вызывайте помощь: это прямая угроза возгорания.
5. Глухие удары в двигателе
Стук или грохот под капотом сигнализирует о критической неисправности: от сломанного гидрокомпенсатора до разрушения поршневой группы. Каждая минута работы усугубляет повреждения.
И не надейтесь на «авось»: эти признаки требуют моментальной реакции. Остановка и эвакуатор спасут от дорогостоящего ремонта или ДТП.
