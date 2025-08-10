Эти машины чаще всего везут в Россию по параллельному импорту

Глава «Автостата» Целиков: чаще всего «параллельные» авто везут в РФ из Китая

В июле 2025 года в Россию было ввезено 28,3 тысячи новых транспортных средств, из которых 13,5 тысячи автомобилей были доставлены через параллельный импорт, что составляет 48%. Эти данные предоставил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наиболее активно автомобили по параллельному импорту доставляются из Китая (47,9% от общего объема), далее идут Киргизия (26%), Белоруссия (9,4%), Республика Корея (6,5%) и Япония (2,8%).

Среди популярных брендов, представленных на российском рынке, лидирует японская марка Toyota, составившая 19,9% от общего объема параллельного импорта, за ней следуют Geely (10,9%), BMW (7,6%), Mazda (6,7%) и Lixiang (5,8%).

В числе наиболее востребованных моделей, ввезенных по параллельному импорту в июле, оказались: Geely Monjaro (903 единицы); Toyota Highlander (764 единицы); Toyota RAV4 (746 единиц); Mazda CX-5 (688 единиц); Toyota Camry (549 единиц).

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова