Эти машины проехали больше миллиона километров без капремонта

Журнал Autocar перечислил 7 авто с самыми надежными моторами

Миллион километров на одной машине без замены двигателя сегодня кажется фантастикой, но в 80-е, 90-е и 00-е годы это было обычным делом. Издание Autocar нашло семь автомобилей, проехавших более миллиона километров на одометре без капитального ремонта.

Первое место в рейтинге занял японский седан Lexus LS 400 1996 года, который укомплектован 4,0-литровым бензиновым V8 Toyota 1UZ-FE и проехал впечатляющие 1,6 млн км с момента производства. На втором месте находится Saab 900 SPG 1989 года с пробегом 1,5 млн километров.

Замыкает тройку дизельный седан Mercedes-Benz 240D 1981 года. Благодаря регулярным поездкам и частой замене масла владелец смог использовать машину до почти 2 млн км без серьезного ремонта, заменив только сцепление и стартер.

На четвертом месте располагается седан Honda Accord 4-го поколения 1990 года, который также достиг 1,5 млн км, имея под капотом 2,2-литровый бензиновый двигатель F22A. Пятый в списке – пикап Chevrolet Silverado 1991 года, оснащенный знаменитым V8 Chevrolet Small Block. Этот автомобиль, при повседневной эксплуатации и буксировке тяжелых прицепов, смог проехать более 1,5 млн км к 2008 году благодаря среднему годовому пробегу в 129 тыс. километров.

Hyundai Elantra 2013 года выпуска, принадлежащий курьеру Фарре Хейнс из Техаса, проехал более 1,5 млн километров, ежедневно преодолевая около 880 километров. Замыкает рейтинг немецкий седан BMW 325i 1990 года, приобретенный Mobil Oil для стендовых тестов, который прошел миллион километров с минимальными проблемами: масло менялось раз в 12 тысяч километров, и машина до сих пор находится в отличном состоянии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autocar