В ГАИ прокомментировали сообщения об ужесточении контроля за стоянкой авто

ГАИ опровергла слухи об ужесточении контроля за неправильную остановку машины

Госавтоинспекция России не собирается усиливать контроль за кратковременной остановкой автомобилей. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице ведомства в Telegram.

В ГАИ подчеркнули, что в последние дни появились слухи в некоторых СМИ о том, что в силу новых поправок любую остановку транспортного средства с выключенным двигателем намеревались расценивать как стоянку. Однако авторы этих публикаций не предоставили никаких источников.

В ведомстве отметили: «Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах. Данный вопрос в достаточной мере урегулирован Правилами дорожного движения».

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции России

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.08.2025 
Фото:Depositphotos
