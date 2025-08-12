#
Эти недорогие кроссоверы идут нарасхват: производство выросло вдвое

Марка Belgee увеличила выпуск автомобилей с 15 до 30 шт. в час

Белорусский автозавод «Белджи» сообщил об увеличении объема производства с 15 до 30 автомобилей в час, передает пресс-служба марки.

Увеличение мощностей стало возможным благодаря модернизации предприятия, в ходе которой число роботов в окрашивающем цехе увеличили с 10 до 43.

Также были установлены четыре новых робота для нанесения грунта, четыре окрасочных робота для окраски проемов и шесть роботов для открытия и закрытия дверей, крышек багажника и капота.

В цехах сварки были добавлены новые рабочие места и оборудование, а также две новые станции для приварки шпилек перегородки моторного отсека.

В настоящее время на белорусском заводе собираются две модели – Belgee X50 и X70, при этом первый автомобиль занимает одну из верхних позиций по продажам в России, попадая в топ-10. За два года работы общий объем выпущенной продукции завода превысил 100 тысяч автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: пресс-служба Belgee

Ушакова Ирина
12.08.2025 
