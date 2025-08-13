«Камея» против Volkswagen: кто стоит за новым витком многомиллиардного спора?

Нижегородский автозавод уступил требования к VW на 17 млрд рублей АО «Камея»

В июле 2024 года арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд рублей в пользу НАЗа (бывшего ГАЗа) за разрыв контракта на поставку дизельных двигателей для сборки Skoda и VW в России.

Дополнительно концерн обязали выплатить €40 тыс. за непоставленную тару. Апелляция Volkswagen была отклонена – решение осталось в силе.

Однако вместо взыскания долга НАЗ неожиданно переуступил требования малоизвестному московскому АО «Камея» с уставным капиталом всего 10 тыс. рублей. Суд признал сделку законной, несмотря на возражения юристов Volkswagen, назвавших ее притворной.

По документам, «Камея» перечислила заводу 120 млн рублей – формальное основание для передачи прав было соблюдено.

Теперь взыскивать долг с Volkswagen будет загадочное АО, зарегистрированное в январе 2025 года. Его директор – Оксана Калинина, финансовая отчетность отсутствует. Неясно, кто стоит за «Камеей» и зачем ей долг немецкого автогиганта? Пока ясно одно – судебная битва за миллиарды перешла в новую стадию.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Как российская сторона собирается «банкротить» Volkswagen AG, который не ведет в России никакой деятельности, – не очень понятно. Если только отжать московского дилера Порше, доля в котором до сих пор принадлежит немцам – но на банкротство это слабо тянет.

Источники: «Коммерсант» и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram