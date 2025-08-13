«Китайский УАЗ» обзаведется спецверсией для России

Внедорожник BAW 212 получит российскую версию

Брутальный внедорожник BAW 212 получит специальную модификацию для российского рынка. Это стало известно от представителей официального дилера.

BAW 212 является классическим рамным внедорожником с неразрезными мостами как спереди, так и сзади. Под капотом устанавливается двухлитровый бензиновый двигатель, работающий в связке с восьмиступенчатым автоматом. В дальнейшем запланирована версия с турбодизелем мощностью 178 л. с.

Интерьер автомобиля отличается множеством мягких материалов, сочетанием физических кнопок с цифровой приборной панелью и крупным мультимедийным экраном. Водительское кресло оборудовано массажной функцией и регулировкой поясничной поддержки, руль настраивается лишь по высоте.

BAW 212 доступен у официального дилера в комплектациях Machinist, Adventurer и Long Wind. Базовая версия имеет заднюю межколесную блокировку. Средняя комплектация с приставкой RUS включает в себя два типа межколесных блокировок, обогрев лобового стекла, руля и зеркал, а также русифицированную мультимедийную систему.

BAW 212

Топовая версия отличается защитной накладкой, улучшенными настройками подвески, круиз-контролем и внедорожным тюнингом, включая силовые бамперы, пороги, шноркель, лебедку и фару-искатель. Однако расширенный зимний пакет в ней отсутствует, предлагается лишь подогрев передних сидений.

В данный момент для средней комплектации Adventurer RUS оформляется ОТТС, но компания готова поставлять все версии автомобиля на физических лиц с разнообразным заводским и сторонним внедорожным тюнингом.

На автомобили предоставляется гарантия на пять лет или 150 тыс. км. Дилер BAW Центр ДАА является одним из трех официальных импортеров марки BAW и располагает тремя центрами в Чите, Омске и Москве.

BAW 212

Источник: «Известия»