«Китайский УАЗ» обзаведется спецверсией для России
Брутальный внедорожник BAW 212 получит специальную модификацию для российского рынка. Это стало известно от представителей официального дилера.
BAW 212 является классическим рамным внедорожником с неразрезными мостами как спереди, так и сзади. Под капотом устанавливается двухлитровый бензиновый двигатель, работающий в связке с восьмиступенчатым автоматом. В дальнейшем запланирована версия с турбодизелем мощностью 178 л. с.
Интерьер автомобиля отличается множеством мягких материалов, сочетанием физических кнопок с цифровой приборной панелью и крупным мультимедийным экраном. Водительское кресло оборудовано массажной функцией и регулировкой поясничной поддержки, руль настраивается лишь по высоте.
BAW 212 доступен у официального дилера в комплектациях Machinist, Adventurer и Long Wind. Базовая версия имеет заднюю межколесную блокировку. Средняя комплектация с приставкой RUS включает в себя два типа межколесных блокировок, обогрев лобового стекла, руля и зеркал, а также русифицированную мультимедийную систему.
Топовая версия отличается защитной накладкой, улучшенными настройками подвески, круиз-контролем и внедорожным тюнингом, включая силовые бамперы, пороги, шноркель, лебедку и фару-искатель. Однако расширенный зимний пакет в ней отсутствует, предлагается лишь подогрев передних сидений.
В данный момент для средней комплектации Adventurer RUS оформляется ОТТС, но компания готова поставлять все версии автомобиля на физических лиц с разнообразным заводским и сторонним внедорожным тюнингом.
На автомобили предоставляется гарантия на пять лет или 150 тыс. км. Дилер BAW Центр ДАА является одним из трех официальных импортеров марки BAW и располагает тремя центрами в Чите, Омске и Москве.
Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.
Источник: «Известия»