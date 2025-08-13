Ефимов рассказал подробности о путепроводе через Ярославское направление МЖД

Путепровод объединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы Москвы

Новый путепровод над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) свяжет три района на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– Новый путепровод общей протяженностью 370 метров без подходов позволит объединить сразу три района – Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Сейчас на площадке начались подготовительные работы: специалисты ставят ограждения, обустраивают строительный городок, сооружают временные подъездные дороги. Всего в рамках проекта здесь появится 4,3 километра дорог, в том числе запланированы строительство и реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, улиц Менжинского и Дудинки, Проектируемого проезда № 4337.

Новый путепровод пройдет от Анадырского до Хибинского проезда. Он позволит жителям с комфортом добираться до ближайших станций метро, МЖД и остановочных пунктов наземного городского транспорта. Благодаря конфигурации объекта в виде подковы получится сохранить существующий пешеходный мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги, здание поликлиники ОАО «РЖД», которое является объектом культурного наследия, и храм святителя Макария.

«После завершения строительно-монтажных работ будет проведено благоустройство и озеленение территории. Благодаря путепроводу появится поперечная связь общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это разгрузит магистрали, улучшит транспортную доступность внутри кварталов, а также модернизирует межрайонную улично-дорожную сеть», – добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути Ярославского направления Московской железной дороги.