Двигатель перегревается? Эксперт назвал основные причины

Двигатель внутреннего сгорания может перегреваться по нескольким причинам, включая загрязнение радиаторов, наличие течей антифриза и сбои в электронике, рассказал Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево».

По словам Тимашова, основная проблема с перегревом мотора возникает из-за загрязнения радиаторов.

Это особенно актуально после цветения тополей и одуванчиков. Загнутые соты радиатора также могут способствовать перегреву.

Течи в системе охлаждения снижают уровень антифриза, что, в свою очередь, приводит к перегреву.

Жидкость чаще всего уходит через патрубки, поврежденный расширительный бачок или по причине износа радиатора и помпы.

Также причиной перегрева может стать отказ электроники: выходят из строя моторчик охлаждения, реле, проводка и датчики. Наиболее неприятным последствиям, таким как прогар прокладки или деформация головки блока цилиндров, часто предшествует прорыв газов в систему охлаждения.

Для продления срока службы двигателя важно регулярно заменять жидкости, включая не только моторное масло, но и антифриз. Эксперт советует сокращать рекомендованный срок обслуживания на 30–50%.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Газета.Ru»

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
13.08.2025 
Фото:Depositphotos
