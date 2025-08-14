У метро «Вавиловская» появится 125 опор освещения, 250 скамеек и 30 велопарковок

Владимир Ефимов: Благоустройство у новой станции «Вавиловская» идет на площади более 57 тыс. кв. метров

На территории будущей станции метро «Вавиловская» Троицкой линии активно завершаются работы по благоустройству.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, общая площадь облагораживаемой зоны превышает 57 тысяч квадратных метров.

«Благоустройство территории рядом со строящейся станцией “Вавиловская” идет поэтапно: планируется, что к ее открытию будет выполнено около 70 процентов общего объема запланированных работ», - отметил Ефимов. Оставшиеся мероприятия завершат в соответствии с утвержденным графиком уже после ввода объекта в эксплуатацию.

Станция «Вавиловская»

Реконструкция дорог и модернизация инфраструктуры

Уже сейчас проведена масштабная реконструкция Ленинского проспекта: обновлено более 960 метров основной магистрали в сторону центра и около 450 метров бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Новое дорожное покрытие заняло площадь свыше 47,3 тысячи квадратных метров.

Параллельно велись работы по модернизации инфраструктуры: проложено почти 500 метров ливневой канализации, подготовлены основания для газонов, обновлена сеть пешеходных дорожек. Для повышения безопасности установлены три новых светофора.

Комфорт пассажиров

Особое внимание уделено комфорту будущих пассажиров. Территорию оснастили 125 опорами уличного освещения, а в ближайшее время здесь появятся 250 скамеек и 30 велопарковок. Кроме того, для удобства пересадки на наземный транспорт уже смонтированы три современных павильона. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Напомним, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Столбово», которое будет обслуживать Троицкую линию метрополитена.

«Мосинжпроект», выступающий генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых станций, с 2011 года реализовал масштабные проекты: введено в эксплуатацию 80 станций, более 170 километров линий и 14 электродепо.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии.

Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях – Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов.

До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича.

Источник, фото: Мосинжпроект