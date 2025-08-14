Этот «японец» без проблем проезжает 400 тыс. км: он дешевле «китайцев»

В РФ появились в продаже новые седаны Toyota Avalon по цене от 3 млн рублей

В Россию из Китая продолжают поступать новые Toyota Avalon. Во Владивостоке автомобиль доступен для предварительного заказа по цене 2 785 000 рублей.

За эти деньги покупатель получит четырехдверный седан с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом, в комплектации Luxury.

Судя по предоставленным фотографиям, в оснащение автомобиля будут включены люк в крыше, медиасистема с сенсорным экраном, кожаный многофункциональный руль, кожаный интерьер, 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, передние и задние парктроники, задняя камера, а также обогрев руля и боковых зеркал.

Варианты с 2,0-литровым двигателем на 178 л.с. и вариатором можно заказать в Севастополе по цене от 3 000 000 до 3 300 000 рублей. В Краснодарском крае также доступна версия с гибридной силовой установкой, она будет стоить 3 200 000 рублей.

В Москве можно найти новый Toyota Avalon из наличия с мотором мощностью 178 л.с. за 3 300 000 рублей, в то время как в Перми и Казани цена достигает минимум 3 479 800 рублей и 3 700 000 рублей соответственно.

Также новые Avalon можно приобрести в ряде других российских городов.

Ранее эксперты автомобильного портала iSeeCars назвали Toyota Avalon самым долговечным седаном на рынке, который способен без серьезных ремонтов пройти более 400 тысяч километров.

Toyota Avalon

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Автоновости дня»