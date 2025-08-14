#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Импортируемые в РФ машины хотят обязать оснащать FM-радио

Радиохолдинги требуют обязательной предустановки FM-радио на ввозимые в РФ авто

Радиохолдинги обратились с требованием к властям об обязательной предустановке FM-приемников и российского индустриального радиоплеера в автомобили, которые импортируются в Россию. Об этом сообщается со ссылкой на источники в медиарынке в публикации РБК.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Как отмечает издание, радиостанции настойчиво продвигают эту инициативу, стремясь включить её в Концепцию развития телерадиовещания до 2035 года, работа над которой ведётся с 2023 года. По мнению сторонников этого предложения, радио остается средством массовой информации с самым широким охватом, а во время чрезвычайных ситуаций оно является самым оперативным методом для передачи новостей.

Однако большинство автомобилей, которые поставляются в Россию, не оснащены FM-модулями для приема радиоволн и не имеют настроенного интернет-вещания. Это особенно касается автомобилей китайского производства.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Концепция развития телерадиовещания планировалась к принятию в 2024 году, но из-за разногласий среди участников рынка и постоянных доработок итоговая версия всё еще не готова. Ранее попытка выработать единую стратегию для отрасли была предпринята в 2020 году, но тогда концепция не была одобрена.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 164
14.08.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
0