Миф об опасном излучении в гибридных автомобилях развеян
На фоне слухов о превышении радиационных норм в китайских автомобилях директор по сервису «Рольф» Юлия Трушкова разъяснила, что электромагнитные поля, возникающие от работы тягового электромотора, инвертора и высоковольтных проводов, не представляют опасности для здоровья. Повышенные показатели радиации фиксируются лишь вблизи неэкранированных участков.
Эксперт отметила, что санитарные стандарты рассчитаны на длительное воздействие, в то время как в электромобилях воздействие носит кратковременный характер. Современные гибриды оборудованы многослойной защитой проводки, ферритовыми фильтрами и металлическими кожухами, что существенно уменьшает уровень излучения.
Кроме того, интенсивность электромагнитного поля быстро уменьшается с увеличением расстояния. Водитель находится на полметра от источников излучения, а провода дополнительно изолированы.
Международные организации, такие как ВОЗ, не выявили значительного вреда для здоровья в процессе эксплуатации гибридных автомобилей.
Исторически новые технологии всегда вызывали тревогу. Люди опасались телевизоров, компьютерных мониторов и мобильных телефонов, но с течением времени эти страхи ушли.
Основной угрозой на дороге остаются нарушения правил дорожного движения и невнимательность за рулем, заключила Трушкова.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Российская газета»