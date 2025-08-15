Миф об опасном излучении в гибридных автомобилях развеян

Эксперт Трушкова: Бояться «радиации» от электромобилей не стоит

На фоне слухов о превышении радиационных норм в китайских автомобилях директор по сервису «Рольф» Юлия Трушкова разъяснила, что электромагнитные поля, возникающие от работы тягового электромотора, инвертора и высоковольтных проводов, не представляют опасности для здоровья. Повышенные показатели радиации фиксируются лишь вблизи неэкранированных участков.

Эксперт отметила, что санитарные стандарты рассчитаны на длительное воздействие, в то время как в электромобилях воздействие носит кратковременный характер. Современные гибриды оборудованы многослойной защитой проводки, ферритовыми фильтрами и металлическими кожухами, что существенно уменьшает уровень излучения.

Кроме того, интенсивность электромагнитного поля быстро уменьшается с увеличением расстояния. Водитель находится на полметра от источников излучения, а провода дополнительно изолированы.

Международные организации, такие как ВОЗ, не выявили значительного вреда для здоровья в процессе эксплуатации гибридных автомобилей.

Исторически новые технологии всегда вызывали тревогу. Люди опасались телевизоров, компьютерных мониторов и мобильных телефонов, но с течением времени эти страхи ушли.

Основной угрозой на дороге остаются нарушения правил дорожного движения и невнимательность за рулем, заключила Трушкова.

Источник: «Российская газета»