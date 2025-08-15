Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Миф об опасном излучении в гибридных автомобилях развеян

Эксперт Трушкова: Бояться «радиации» от электромобилей не стоит

На фоне слухов о превышении радиационных норм в китайских автомобилях директор по сервису «Рольф» Юлия Трушкова разъяснила, что электромагнитные поля, возникающие от работы тягового электромотора, инвертора и высоковольтных проводов, не представляют опасности для здоровья. Повышенные показатели радиации фиксируются лишь вблизи неэкранированных участков.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Эксперт отметила, что санитарные стандарты рассчитаны на длительное воздействие, в то время как в электромобилях воздействие носит кратковременный характер. Современные гибриды оборудованы многослойной защитой проводки, ферритовыми фильтрами и металлическими кожухами, что существенно уменьшает уровень излучения.

Кроме того, интенсивность электромагнитного поля быстро уменьшается с увеличением расстояния. Водитель находится на полметра от источников излучения, а провода дополнительно изолированы.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Международные организации, такие как ВОЗ, не выявили значительного вреда для здоровья в процессе эксплуатации гибридных автомобилей.

Исторически новые технологии всегда вызывали тревогу. Люди опасались телевизоров, компьютерных мониторов и мобильных телефонов, но с течением времени эти страхи ушли.

Основной угрозой на дороге остаются нарушения правил дорожного движения и невнимательность за рулем, заключила Трушкова.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 203
15.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0