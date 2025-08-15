Новая реальность
#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Дополнительные миллиарды направят на льготные автокредиты в России

Глава Минпромторга: еще 10 млрд рублей выделят на льготные автокредиты

Дополнительные 10 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования должны быть выделены до конца сентября. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, отметив: «Надеемся, что это произойдет в августе или в сентябре – не позже».

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Министр пояснил, что программа уже функционирует, и банки, сотрудничая с Минпромторгом, пока используют свои собственные средства, ожидая последующего возмещения. Согласно Алиханову, источник дополнительного финансирования – внутренний доходный ресурс, управляемый Минпромторгом.

Ранее он также сообщил, что в связи с уменьшением ключевой ставки Центробанком РФ в стране может наблюдаться «оживление автокредитования».

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Интерфакс»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 191
15.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0