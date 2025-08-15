Дополнительные миллиарды направят на льготные автокредиты в России

Глава Минпромторга: еще 10 млрд рублей выделят на льготные автокредиты

Дополнительные 10 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования должны быть выделены до конца сентября. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, отметив: «Надеемся, что это произойдет в августе или в сентябре – не позже».

Министр пояснил, что программа уже функционирует, и банки, сотрудничая с Минпромторгом, пока используют свои собственные средства, ожидая последующего возмещения. Согласно Алиханову, источник дополнительного финансирования – внутренний доходный ресурс, управляемый Минпромторгом.

Ранее он также сообщил, что в связи с уменьшением ключевой ставки Центробанком РФ в стране может наблюдаться «оживление автокредитования».

Источник: «Интерфакс»