ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на минивэн GAC М8

ВТБ Лизинг предлагает новые легковые автомобили GAC по специальной стоимости при оформлении в лизинг до конца августа.

Так, при покупке минивэна GAC M8 предприниматель может сэкономить 12% от стоимости автомобиля.

Клиенты ВТБ Лизинг могут воспользоваться новой скидочной программой на все модели GAC: 12% на GAC M8 и 6% на остальные модели, включая самую популярную в июле GAC GS3.

Также предприниматели могут выбрать комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж и сэкономить до 40% за счет налоговых преференций. Такие условия актуальны для юридических лиц на общей системе налогообложения. При приобретении GAC М8 в комплектации GB по специальной цене 6 599 120 рублей с учетом скидки сроком на 5 лет и авансом размером 49%, ежемесячный платеж составит 106 951 рубль. Налоговая выгода будет распределена на весь срок финансовой аренды и достигнет 600 304 рублей.

GAC M8 – флагманский минивэн от китайского производителя GAC Group, сочетающий современный дизайн и высокий уровень комфорта. Экстерьер привлекает внимание крупной решеткой радиатора и эффектными LED-фарами, подчеркивающими стиль и элегантность автомобиля. В салоне просторно и уютно, особенно для пассажиров второго ряда с креслами бизнес-класса, оснащенными вентиляцией, подогревом и массажем. Третий ряд также имеет регулируемые сиденья, что редко встречается в аналогах. Минивэн оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем в 252 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей плавное и уверенное вождение. Версия Master Edition предлагает расширенный кузов и современные системы помощи водителю уровня L2. Современная мультимедийная система и интеллектуальные функции безопасности делают поездки комфортными и защищенными.

Приобрести в лизинг автомобили марки GAC юрлица и ИП могут, подав заявку в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые льготы до 45% доступны компаниям на ОСН (до 25% – налог на прибыль, до 20% – возврат НДС).

Реклама|АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229|erid F7NfYUJCUneTSTdvkZd9