Россияне полюбили эти машины: самые популярные бренды на авторынке РФ

Марка Belgee впервые вошла в топ-5 лидеров продаж в России

На 33-й неделе 2025 года белорусский бренд Belgee впервые занял место в пятерке самых популярных автомобилей на российском авторынке (продано 1 682 автомобиля с 11 по 17 августа).

Лидерство по-прежнему удерживает марка Lada, у которой за прошедшую неделю было зарегистрировано 6 015 новых легковых машин. На втором месте расположился Haval с 3 276 реализованными автомобилями, за ним следует Chery с 2 220 продажами.

Geely занял четвертую позицию с результатом 1 897 единиц. Замыкает первую пятерку марка Belgee.

В топ-10 по итогам недели также попали Changan (1 378 шт.), Jetour (875 шт.), Solaris (743 шт.), Toyota (697 шт.) и OMODA (640 шт.). Остальные марки не смогли преодолеть отметку в 500 автомобилей.

Всего за отчетный период в России было реализовано 25,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% ниже, чем на предыдущей неделе, и на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что«Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
19.08.2025 
Фото:Виктор Драчев/ТАСС
