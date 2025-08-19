Эти подержанные машины пользуются наибольшим спросом у россиян

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом в июле

В России в июле 2025 года было реализовано 567,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 21,4% превысило показатели июня (467,4 тыс. шт.) и на 3,8% – результаты июля 2024 года (546,2 тыс. шт.).

Вторичный рынок возглавила марка Lada, продажи которой достигли 139,2 тысячи единиц. На вторых и третьих местах оказались Toyota (58 415 шт.) и Kia (33 103 шт.). Все компании из топ-10 отметились ростом продаж по сравнению с предыдущим месяцем, наибольший прирост наблюдался у Toyota (+24,8%).

Рейтинг самых расходящихся подержанных автомобилей в июле по маркам:

1. Lada (139 169 шт.)

2. Toyota (58 415 шт.)

3. Kia (33 103 шт.)

4. Hyundai (31 679 шт.)

5. Nissan (24 994 шт.)

6. Volkswagen (23 644 шт.)

7. Honda (20 204 шт.)

8. Chevrolet (19 801 шт.)

9. Renault (18 689 шт.)

10. Ford (16 597 шт.)

По моделям лидером также оказалась Lada: наибольшую популярность имел седан 2107 (13,1 тыс. шт.), за ним следовали Hyundai Solaris и Kia Rio (почти по 11 тыс. шт.).

Список самых популярных подержанных автомобилей в июле по моделям:

1. Lada 2107 (13 136 шт.)

2. Hyundai Solaris (10 973 шт.)

3. Kia Rio (10 967 шт.)

4. Lada 2114 (10 240 шт.)

5. Ford Focus (9867 шт.)

6. Toyota Corolla (9746 шт.)

7. Lada 2170 (9291 шт.)

8. Lada 4×4 (8752 шт.)

9. Toyota Camry (8038 шт.)

10. Lada 2190 (7935 шт.)

Аналитики отмечают, что за первые семь месяцев 2025 года в России было реализовано 3,3 миллиона подержанных автомобилей – на 0,2% больше, чем за такой же период в 2024 году. Важным моментом стало то, что именно июльские продажи «вытащили» статистику вперед, так как в первые шесть месяцев наблюдалось снижение вторичного рынка на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.