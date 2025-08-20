#
Названы самые частые причины поломки автокондиционера

Эксперт Турсунова перечислила основные причины поломки кондиционера авто

Кондиционер в машине может не включаться по различным причинам, в частности, механическим и электрическим. Как заметила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, одной из распространенных проблем становится поломка датчиков давления или температуры, что приводит к ошибочным показаниям и блокировке запуска системы.

Также могут возникнуть проблемы с магистралями кондиционера: трубки повреждаются из-за грязи и посторонних частиц, попадающих от компрессора, или механических деформаций. Даже незначительное смещение деталей после ДТП может вызвать их разгерметизацию и утечку хладагента.

Если кондиционер не запускается сразу после включения, это может указывать на неисправность компрессора. Например, заклинивание вала из-за внутренних повреждений или нехватки масла может привести к срабатыванию защиты системы и полной остановке работы кондиционера.

Важно также отметить, что кондиционер может не включаться из-за неисправности вентилятора охлаждения радиатора. Если он не запускается, система предотвращает перегрев, блокируя работу кондиционера. Загрязнение радиатора кондиционера может вызвать похожий эффект.

Если же кондиционер не запускается после обслуживания, причиной может быть ошибка при подключении разъемов, некорректная инициализация датчиков или неправильная заправка системы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  «Газета.Ru»
