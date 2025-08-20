В России резко вырос спрос на электромобили с пробегом

«Автостат»: рынок подержанных электромобилей в июле показал рост на 25%

В июле 2025 года россияне купили 1268 подержанных электромобилей, что является рекордным показателем с начала года. Напомним, что в марте наблюдалось снижение продаж на вторичном рынке электрокаров, и это продолжилось в апреле. Однако уже в мае эксперты отметили положительные изменения с ростом на 5% по сравнению с маем 2024 года, а в июне объем продаж превысил тысячу автомобилей (+15%). В июле рост составил 25%.

Лидером по продажам среди марок остается японский Nissan, которому принадлежит 37% вторичного рынка с 471 проданным электромобилем (+29% по сравнению с июлем 2024 года).

На втором месте находится китайский Zeekr с 215 автомобилями, продемонстрировавший наибольший рост в топ-10 лидеров (+85%).

Замыкает тройку американская Tesla с 159 проданными машинами, популярность которой снизилась на 15%. В пятерку также вошли Volkswagen и Evolute (продано 43 и 34 электромобиля соответственно). При этом Volkswagen показал снижение на 2%, а Evolute увеличил свой результат на 13%.

В модельном зачете на первом месте традиционно находится Nissan Leaf с 464 экземплярами в середине лета. За ним следуют Zeekr 001 с 155 автомобилями и три модели Tesla: Model 3 (65 шт.), Model Y (44 шт.), Model S (30 шт.). В итоге, с января по июль 2025 года продано 6806 подержанных электромобилей, что на 10,4% превышает объем продаж за аналогичный период в 2024 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.